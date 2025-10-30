Оккупанты продают дрова, конфискованные у жителей Херсонщины

В оккупированных Каховском и Олешковском районах Херсонской области российские военные начали продажу дров, которые весной этого года конфисковали у местных жителей якобы для нужд армии. Об этом сообщает движение сопротивления на временно оккупированных территориях Украины «Жовта Стрічка».
Тогда захватчики проводили проверки частных хозяйств и изымали заготовленную древесину, объясняя это тем, что впереди тепло и местным жителям она «не понадобится».
По данным активистов, сейчас эти дрова продаются через подконтрольные оккупационной администрации склады, где древесина хранилась последние полгода.
«Спрос на дрова велик из-за проблем с газом и электричеством», — говорится в сообщении движения.
Напомним, российские военные без опознавательных знаков начали требовать у жителей временно оккупированных территорий Луганской области отдавать остатки дров.
