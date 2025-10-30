Окупанти продають дрова, конфісковані у жителів Херсонщини

В окупованих Каховському та Олешківському районах Херсонської області російські військові почали продаж дров, які навесні цього року конфіскували у місцевих жителів нібито для потреб армії. Про це повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».
Тоді загарбники проводили перевірки приватних господарств і вилучали заготовлену деревину, пояснюючи це тим, що попереду тепло і місцевим жителям вона «не знадобиться».
За даними активістів, зараз ці дрова продаються через підконтрольні окупаційній адміністрації склади, де деревина зберігалася останні пів року.
«Попит на дрова великий через проблеми з газом і електрикою», — йдеться в повідомленні руху.
Нагадаємо, російські військові без розпізнавальних знаків почали вимагати у мешканців тимчасово окупованих територій Луганської області віддавати залишки дров.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях