Росія депортувала українських сиріт під час окупації: Україна повернула дітей
31 жовтня 2025, 18:36

Росія депортувала українських сиріт під час окупації: Україна повернула дітей

Вихованців Новопетровської спеціальної школи в Миколаївській області, депортованих до Росії на початку повномасштабного вторгнення, вдалося повернути до України. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

За його словами, під час окупації частини Миколаївської області у 2022 році російські військові депортували дітей із Новопетровської спеціалізованої школи у Миколаївській області. Серед викрадених дітей виявилися також сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

«Директор установи щосили намагалася вберегти дівчаток і хлопчиків від окупантів. Вона відмовилася від переміщення у тимчасово окупований Крим та шукала шляхи виїзду дітей у бік підконтрольної Україні території. Дізнавшись про це, окупанти прийшли з погрозами та у супроводі спецпідрозділу Росгвардії на військових машинах на кшталт «Тигр» примусово перемістили дітей на лівий берег Херсонщини, а потім через окупований Крим та потягом до Російської Федерації — до Анапи», — уточнив він.

На дітей чекає адаптація в українських навчальних закладах.

Раніше ми писали, що з тимчасово окупованих територій України вдалося повернути 22 українські діти та підлітки. Це сталося у рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

