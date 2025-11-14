Дроны РФ ударили по рынку в Черноморске: двое погибших

Последствия атаки РФ.

Сегодня утром российские войска нанесли удар дронами по местному рынку в Черноморске. По предварительным данным, погибли два человека, еще семеро получили ранения, часть из них — в тяжелом состоянии. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в Одесской ОВА.



В результате атаки повреждены городская площадь, фасады магазинов и частный транспорт. Взрывная волна выбила окна в расположенном рядом колледже.

Последствия атаки РФ.

«На месте работают спасатели и все соответствующие службы. Искренние соболезнования родным погибших. Раненим — выздоровления», — отметили в областной администрации.



Напомним, ночью 14 ноября российские войска ракетами и дронами массированно атаковали Киевскую область. Ранены шесть человек, среди них ребенок.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»