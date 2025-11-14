Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Дрони РФ вдарили по ринку в Чорноморську: двоє загиблих
14 листопада 2025, 12:42

Наслідки атаки РФ. Наслідки атаки РФ.

Сьогодні вранці російські війська завдали удару дронами по місцевому ринку в Чорноморську. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення, частина з них — у тяжкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється, повідомили в Одеській ОВА.

Унаслідок атаки пошкоджено міську площу, фасади магазинів та приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

Наслідки атаки РФ.

«На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Щирі співчуття рідним загиблих. Пораненим — одужання», — зазначили в обласній адміністрації.

Нагадаємо, вночі 14 листопада російські війська ракетами й дронами масово атакували Київську область. Поранені шестеро людей, серед них дитина.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

