Дрони РФ вдарили по ринку в Чорноморську: двоє загиблих

Наслідки атаки РФ.

Сьогодні вранці російські війська завдали удару дронами по місцевому ринку в Чорноморську. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення, частина з них — у тяжкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється, повідомили в Одеській ОВА.



Унаслідок атаки пошкоджено міську площу, фасади магазинів та приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

«На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Щирі співчуття рідним загиблих. Пораненим — одужання», — зазначили в обласній адміністрації.



Нагадаємо, вночі 14 листопада російські війська ракетами й дронами масово атакували Київську область. Поранені шестеро людей, серед них дитина.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»