В Польше повредили железную дорогу, которая является важной для Украины: Туск резко прокомментировал

В Польше произошел взрыв железной дороги, по которому доставляют помощь Украине. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск.



По его словам, взрыв железнодорожного полотна на линии Варшава-Люблин является беспрецедентным актом саботажа, направленным непосредственно против безопасности польского государства и его граждан.



«Эта линия также имеет решающее значение для доставки помощи Украине. Мы поймаем виновных, кто бы они ни были», — добавил глава польского правительства.



Ранее мы писали, что на одной из ключевых железнодорожных магистралей, соединяющих Польшу с Украиной, — линии «Демблин—Варшава» — было обнаружено повреждение рельсового полотна неподалеку от станции Мика.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»