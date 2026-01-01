Ранен мужчина при обстреле Константиновки

Город Константиновка Донецкой области 1 января попал под российский обстрел. Известно об одном пострадавшем. Об этом передает «Суспільне. Донбас».



По словам спикера прокуратуры Анастасии Медведевой, россияне атаковали город днем с помощью FPV-дрона.



«В 12:00 российские войска обстреляли город. В результате атаки минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 52-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь», — уточнила она.



Ранее мы писали, что российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»