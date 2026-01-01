Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Ранен мужчина при обстреле Константиновки
01 января 2026, 19:25

Город Константиновка Донецкой области 1 января попал под российский обстрел. Известно об одном пострадавшем. Об этом передает «Суспільне. Донбас».

По словам спикера прокуратуры Анастасии Медведевой, россияне атаковали город днем с помощью FPV-дрона.

«В 12:00 российские войска обстреляли город. В результате атаки минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 52-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь», — уточнила она.

Ранее мы писали, что российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению Донецкой области. 

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Места
Константиновка Донецкая область
События
Война
СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
