Более тысячи обстрелов за сутки: РФ атакует Донецкую область

Скриншот: Полиция Донецкой области

Жители прифронтовых населенных пунктов Донецкой области продолжают жить под постоянными обстрелами и дроновыми атаками. Один человек погиб и один получил ранения в результате российских ударов 3 января.



За сутки полиция Донецкой области зафиксировала 1 229 обстрелов по линии фронта и в жилых районах. Под огнем оказались семь населенных пунктов: города Краматорск, Николаевка, Славянск, поселок Александровка, а также села Новоандреевка, Очеретино и Шевченко.



В результате атак повреждены 35 гражданских объектов, включая 24 жилых дома.

На окраине Славянска ударом беспилотника «Молния-2» был убит один мирный житель, поврежден автомобиль.



На Краматорск Россия направила семь дронов, в результате чего пострадал один человек, были повреждены три многоэтажных и два частных дома, а также три гражданских автомобиля.



В Александровке в результате атаки тремя «шахедами» разрушены 14 частных домов и пять автомобилей. Кроме того, дроновые удары по Александровской громаде затронули Очеретино — там поврежден многоэтажный дом, а в Новоандреевке пострадали четыре частные жилые дома.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»