Понад тисячу обстрілів за добу: РФ атакує Донецьку область

Скріншот: Поліція Донецької області

Мешканці прифронтових населених пунктів Донецької області продовжують жити під постійними обстрілами та дроновими атаками. Одна людина загинула та одна отримала поранення внаслідок російських ударів 3 січня.



За добу поліція Донецької області зафіксувала 1229 обстрілів по лінії фронту та в житлових районах. Під вогнем опинилися сім населених пунктів: міста Краматорськ, Миколаївка, Слов'янськ, селище Олександрівка, а також села Новоандріївка, Очеретине та Шевченко.



Внаслідок атак пошкоджено 35 цивільних об'єктів, включаючи 24 житлові будинки.

На околиці Слов'янська ударом безпілотника «Молнія-2» було вбито одного мирного жителя, пошкоджено автомобіль.



На Краматорськ Росія спрямувала сім дронів, внаслідок чого постраждала одна людина, було пошкоджено три багатоповерхівки та два приватні будинки, а також три цивільні автомобілі.



В Олександрівці внаслідок атаки трьома «шахедами» зруйновано 14 приватних будинків та п'ять автомобілів. Крім того, дронові удари по Олександрівській громаді торкнулися Очеретиного — там пошкоджено багатоповерховий будинок, а в Новоандріївці постраждали чотири приватні житлові будинки.

Нагадаємо, Донецька ОВА повідомила про загиблого у Слов'янську та пораненого у Краматорську.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»