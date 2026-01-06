Обстрелы Краматорска: повреждены более 200 домов, есть погибшие

Последствия ударов РФ по Краматорской громаде.

В результате авиаударов КАБами по частному сектору Краматорска было повреждено более 220 жилых домов. Благотворители из «Янголи спасіння» доставили строительные наборы для быстрого ремонта примерно половине пострадавших домохозяйств. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



Кроме того, после очередного российского обстрела Ивановки Краматорской громады остался без жилья и сам житель поселка Александр. На момент удара он находился у знакомых, а в его доме жил племянник с четырьмя детьми — они успели эвакуироваться.



«Когда начали стрелять, очень сильно, раз 5–7, потом мне звонит соседка Валя: "Саша, у вас снесло крышу, дом разрушен, всё". Приехал сюда — страшная картина: всё сломано, невозможно жить», — рассказал Александр.







Российские войска атаковали Ивановку вечером 4 января. Удар авиабомбой пришёлся на частный сектор: разрушены дома, магазин и складские помещения. Вещи, мебель и батареи разбросаны вокруг, соседние дома остались без крыш и окон. Местные жители разбирают завалы своими силами.



Кроме того, обстрелы затронули одну из больниц Краматорской громады. Всего пострадало около 30 домов. В результате атак погиб один мужчина, ещё одна женщина получила ранения.



Ивановку оккупанты атакуют практически каждый день — как авиабомбами, так и беспилотниками. Для местных каждый день — борьба за выживание.

Последствия ударов российских войск по Краматорской громаде.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»