РФ атакувала дитячу лікарню в Сумах двома ударними дронами

Російські війська здійснили атаку на територію лікарні в обласному центрі — під удар потрапив медичний заклад, у якому проходять лікування діти. Про це повідомили в міській військовій адміністрації міста Суми.



За даними МВА, після 12:00 ворог застосував два ударні безпілотники з інтервалом близько пів години. Обидва дрони влучили по території лікарні.



«Діти та медичний персонал перебувають в укритті. Попередньо — без постраждалих, за медичною допомогою ніхто не звертався. У будівлі пошкоджено десятки вікон. Усі наслідки атаки уточнюються», — зазначили представники міської адміністрації.



Наразі на місці працюють відповідні служби, фіксуються пошкодження та оцінюється масштаб завданих збитків.

Раніше стало відомо, що в Краматорську будинок зруйнований російським обстрілом: постраждалі мама і бабуся загиблих братів у середній тяжкості.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»