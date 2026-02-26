«Шахеди» вночі атакували Кривий Ріг: дрон влучив у п'ятиповерхівку, є поранені

Наслідки удару по Кривому Рогу. Фото: Дніпропетровська ОВА

Вночі 26 лютого російські окупанти безпілотниками «Шахед» вдарили по Кривому Рогу. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.



Один з дронів влучив у п'ятиповерхівку, внаслідок чого будинок серйозно пошкоджений. Загалом у місті пошкоджені 10 будинків, дитячий садок, пожежна частина, адміністративні будівлі та автомобілі.



Поранення отримали 83-річна жінка та 89-річний чоловік.



Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа розповів, що постраждалих госпіталізували.



За даними ДСНС України, загорівся автомобіль.



Рятувальники загасили пожежу.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко