Вступил в силу новый порядок пересечения КПВВ на Донбассе

Сегодня, 28 ноября, вступил в силу новый порядок пересечения линии соприкосновения на Донбассе и перемещения товаров через нее. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.





Накануне соответствующее постановление было опубликовано на сайте Кабинета министров.



Согласно изменениям, несовершеннолетние смогут пересекать КПВВ в сопровождении усыновителей. Также расширяется перечень документов для идентификации: добавляется свидетельство о рождении и временная справка об оформлении внутреннего или заграничного паспортов.



Кроме этого, из порядка пересечения КПВВ исключено понятие «ручная кладь».



