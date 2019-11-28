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Секретарь СНБО заявил, что разведение войск на Донбассе должно быть «с умом»

28 ноября 2019, 16:48

Секретарь СНБО заявил, что разведение войск на Донбассе должно быть «с умом»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что разведение сил и средств на Донбассе возможно лишь в том случае, если оно не будет нести негативных последствий для Украины.

«Я могу сказать, что да — мы за разведение. Но это разведение должно быть с умом. Это разведение должно быть в наших интересах. Это разведение должно гарантировать нам, что негативные последствия от этого разведения для Украины будут равными нулю. Если этого не будет — никакого разведения быть не может», — сказал он во время конференции «Прекращение огня и разведения войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты» передает «Интерфакс-Украина».

По словам Данилова, существуют технологичные вопросы касаемо разведения, так как не на всех участках разведение физически можно осуществить.

«Наше задание — это мир в наши дома, возвращение наших граждан домой и прекращение войны на территории Донецкой и Луганской областей», — подчеркнул секретарь СНБО.

Зеркальное разведение сил и средств в районе села Петровское Донецкой области завершилось 11 ноября. До этого стороны отвели войска в Станице Луганской и у Золотого в Луганской области.

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