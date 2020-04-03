В России заявили о срыве создания Консультативного совета ТКГ

Министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию якобы в срыве создания консультативного совета при Трехсторонней контактной группе. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД РФ.



В ведомстве отметили, что сначала был подписан минский протокол, а потом по примеру Франции и Германии от договоренностей отказалась и украинская сторона.



«К сожалению, после намеченного прорыва стали происходить странные вещи. В ходе телефонных переговоров помощников "нормандских" лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей», — говорится в сообщении.



В РФ заявили, что все эти события якобы «смахивают на хорошо скоординированную линию».



«Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и Донбасс», — добавили в ведомстве.

Предварительная договоренность о намерении создать консультативный совет была достигнута 11 марта на заседание ТКГ, на котором присутствовал глава Офиса президента Украины Андре Ермак и его визави - замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак.



Козак заявил, что новый механизм урегулирования на Донбассе предполагает создание «переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта». Ермак заверил, что создание консультативного совета не означает признание группировок «Л-ДНР».



В свою очередь представители группировок «ДНР» и «ЛНР» расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними.



В консультативный совет, по словам украинской стороны, войдут представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.



31 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что консультативного совета будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.