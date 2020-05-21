В Украине появился реестр пострадавших от войны на Донбассе

В прокуратуре Луганской области введен реестр пострадавших физических и юридических лиц от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированной территории или связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Это позволит гражданам получить соответствующий процессуальный статус — статус потерпевшего, установить размер причиненных убытков и обратиться в суд для их последующего возмещения», — говорится в сообщении.



В ведомстве отмечают, что, согласно действующему законодательству, обеспечивается неразглашение персональных данных.



«Если Вам нанесен ущерб от обстрелов, уничтожено, повреждено или восторженно Ваше имущество, обращайтесь в прокуратуру Луганской области», — информирует ведомство.



Ведением реестра занимается управление надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.