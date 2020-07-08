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Вчера КПВВ на Донбассе пересекли почти 1200 человек

08 июля 2020, 12:41

Вчера КПВВ на Донбассе пересекли почти 1200 человек

За минувшие сутки линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях пересекли почти 1200 человек. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В частности, вчера на КПВВ «Новотроицкое» на въезд с неподконтрольной территории проследовали 297 человек и 35 автомобилей. С контролируемой территории в сторону Донецка были пропущены 163 человека и 6 транспортных средств.

При этом боевики «ДНР» продолжали частичное блокирование проезда. «ДНР» вернула 34 человека и 2 автомобиля, которые направлялись в Донецк. Со слов возвращенных граждан, с наступлением сумерек перед блокпостом боевиков оставались люди, которые ожидали, что их пропустят. Отметим, что поздно вечером боевики их все же впустили.

Движение через КПВВ «Марьинка» остается заблокированным боевиками. Вчера по гуманитарному коридору Донецк-Курахово с неподконтрольной территории прибыл только один человек — гражданин Германии, которого боевики все же выпустили.

Через пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская» вчера линию соприкосновения пересекло 723 человека. Из них в сторону Луганска прошли 366 человек, а на подконтрольную Украине территорию 357.

В ГПСУ напомнили, что все граждане, прибывающие с оккупированной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение «Дій вдома» или, по их согласию, двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях, определенных органами местной власти.

От обязательной самоизоляции/обсервации освобождаются люди, следующих через линию разграничения для сдачи внешнего независимого оценивания при наличии подтверждающих документов.

7 июля, после 9 дневной паузы, было возобновлено движение людей через линию соприкосновения по дорожному коридору «Новотроицкое» — «Еленовка». При этом для въезда в сторону Донецка необходимо получить разрешение штаба «ДНР» и согласиться на обсервацию. «ДНР» обещала пропустить около 200 человек. 

Сегодня КПВВ «Еленовка» не работает. Последующие дни работы пункта пропуска будет определять специальный штаб «ДНР».

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