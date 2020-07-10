Ермак анонсировал обмен в ближайшее время

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинская сторона договорилась об обмене удерживаемыми лицами во время заседания ТКГ. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



Также Ермак рассказал о том, что в скором времени ожидается достижение договоренности о прекращении огня.



«Мы близки к фиксации механизма прекращения огня», — сказал он.



В тоже время еще остается открытым вопрос о точках разведения сил и средств на Донбассе.

Ранее полпред России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов обвинил Украину в отказе от якобы согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц.