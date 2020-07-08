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Боевики «ДНР» избили людей, которые хотели попасть в Донецк

08 июля 2020, 13:24

Боевики «ДНР» избили людей, которые хотели попасть в Донецк

Боевики группировки «ДНР» 7 июля прогнали людей, которые хотели попасть в Донецк через КПВВ «Еленовка». Некоторые сопротивлявшиеся были избиты. Об этом сообщает мониторинговая организация «Право на защиту» со ссылкой на пострадавших. Также факт избиения «Новостям Донбасса» подтвердили источники в Донецке, которые знакомы с ситуацией.

Вчера «ДНР» возобновила на день работу своего КПВВ «Еленовка». При этом проехать в сторону Донецка могли люди, которые заранее подали заявление и их включил в список специальный штаб группировки. При этом в Донецк также хотели вернуться люди, которых в списке не было — это около сотни человек. Все они вчера провели день в «серой зоне».

По данным «Право на защиту», 83 человека, находившихся перед блокпостом «ДНР», разогнали вооруженные люди. К 15 мужчинам была применена сила, они получили травмы. Подчеркивается, что людям, которые пытались снимать это на видео, разбивали телефоны.

В итоге все 83 человека были насильно посажены в автобусы и отвезены на «нулевой» блокпост «ДНР». После этого 46 человек (по другим данным — 47) остались ждать на «нуле», остальные — направились на подконтрольную Украине территорию.

Поздним вечером «ДНР» все же пропустила этих людей. По словам одного из собеседников «Новостей Донбасса», их отправили на двухнедельную обсервацию в Водолечебницу в Макеевке. У многих из доставленных также был тепловой удар и высокая температура, так как весь день они провели на солнце в «серой зоне» между пунктами пропуска Украины и «ДНР».

7 июля, после 9 дневной паузы, было возобновлено движение людей через линию соприкосновения по дорожному коридору «Новотроицкое» (Украина) — «Еленовка» («ДНР»). При этом для въезда в сторону Донецка необходимо получить разрешение штаба группировки и согласиться на обсервацию. «ДНР» обещала пропустить около 200 человек. 

Сегодня КПВВ «Еленовка» не работает. Последующие дни работы пункта пропуска будет определять специальный штаб «ДНР».

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