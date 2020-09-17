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Кернеса госпитализировали в немецкую клинику из-за COVID-19

17 сентября 2020, 12:35

Кернеса госпитализировали в немецкую клинику из-за COVID-19

Мэра Харькова Геннадия Кернеса госпитализировали в клинику «Шарите» в Берлине в тяжелом состоянии из-за коронавируса. Об этом сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс.

В Telegram он опубликовал видео из самолета, доставившего Кернеса в Германию в ночь на 17 сентября

«Состояние тяжелое, но он в сознании — обменялись парой слов с ним по видеосвязи», — написал Фукс.

Харьковское издание 057 со ссылкой на источник из окружения Кернеса пишет, что мэра ждет сложная операция, а его состояние усложняется из-за хронических заболеваний.

«Проблема не в коронавирусе, а в хронических заболеваниях, которые обострились. Кернес ещё на выходных шёл на поправку. А в понедельник ситуация ухудшилась. Комы, отёка мозга — не было. Аппарат ИВЛ не подключали», — рассказал собеседник издания.

По его словам, из скорой помощи Кернес пересаживался в самолёт только с кислородной подушкой.

В Харьковском городском совете уверяют, что жизни мэра ничего не угрожает, а перелет в Берлин он перенес «абсолютно нормально».

«Полет на самолете перенес абсолютно нормально. Что может свидетельствовать, что состояние не столь плохое, как представляют "дружественные" паблики... Насколько я понимаю, сейчас жизни Кернеса ничего не угрожает», — сообщил на брифинге директор департамента по делам информации Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Он отметил, что при переправке в Германию Кернеса подключали к аппарату высокопотоковой подачи кислорода.

По словам Сидоренко, немецкие врачи связывают ухудшение состояния Кернеса с ранением, которое он получил после покушения в 2014 году.

15 сентября в Харьковском горсоветеподтвердили, что Кернес заразился коронавирусом и был госпитализирован из-за двустороннего воспаления легких.

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