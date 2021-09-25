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Россия не отводит все войска после учений «Запад-2021» — главком ВСУ

25 сентября 2021, 17:24

Россия не отводит все войска после учений «Запад-2021» — главком ВСУ

Украинское командование не фиксирует массового возвращения подразделений российской армии на места постоянной дислокации после завершения учений «Запад-2021». Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный в интервью «Радио Свобода».

Он отметил, что официальное закрытие учений «Запад-2021» состоялось 16 сентября.

«На сегодня мы не фиксируем массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление. А их было 19 на сегодня, которые появились дополнительно прежде всего во время проведения этих учений и на территории Республики Беларусь, и на территории Российской Федерации», — сказал Залужный.

По словам главкома ВСУ, эти батальонно-тактические группы численностью около тысячи человек каждая продолжают выполнять задачи в Южном военном округе России.

«Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Они находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе», — уточнил он.

Залужный добавил, что некоторые военные возвращались к местам дислокации для голосования на выборах в российскую Госдуму, поэтому отдельные перемещения есть, «но расслабляться совсем мы сегодня не можем».

Военные учения России и Беларуси «Запад-2021» продолжались с 9 по 16 сентября, в них приняли участие около 200 тысяч военнослужащих и другая техника на нескольких объектах в России и Беларуси. НАТО заявило, что следит за учениями, которые вызвали беспокойство в соседних странах-членах Альянса и в Украине.

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