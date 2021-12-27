«ДНР» повышает коммунальные тарифы с 1 января

Группировка «ДНР» ввела новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги и услуги по содержанию домов. Как сообщает пресс-служба «правительства ДНР», они начнут действовать с 1 января 2022 года.



Там отметили, что в среднем общее увеличение стоимости «коммунальной квитанции» составит порядка 17%.



Так, тариф на водоснабжение для населения составит 25,02 рублей за кубометр (действующий тариф — 21,20 рублей), на услуги центрального водоотведения — 11,61 рублей за кубометр (сейчас — 9,84 рублей), централизованное отопление — 14,76 рублей за квадратный метр в месяц на протяжении всего года (сейчас — 12,51 рублей), на электроэнергию — 1,56 рублей в случае потребления до 150 кВт⋅ч и 2,12 рублей при потреблении от 150 до 800 кВт⋅ч — 2,12 рублей (сейчас — 1,20 рублей и 1,63 рублей соответственно), на услуги горячего водоснабжения — 77,67 рублей за кубометр (сейчас — 65,82 рублей).



Кроме того, установлен «предельный индекс изменения тарифов на услуги по содержанию многоквартирных жилых домов, сооружений и придомовых территорий и на услуги по вывозу твердых бытовых отходов в размере 1,1».



Стоимость природного газа и тариф на услуги по вывозу мусора остаются без изменений.



Предыдущее повышение тарифов на услуги ЖКХ в ОРДО произошло 1 июля 2021 года.