Боевики с беспилотника атаковали Павлополь, поврежден дом и здание недействующей школы

Сегодня, 5 февраля, боевики сбросили с беспилотника самодельные взрывные устройства на территорию поселка Павлополь под Мариуполем. Об этом рассказал в комментарии «Новостям Донбасса» глава Сартанской военно-гражданской администрации Александр Куркчи.



По его словам, на территорию Павлополя около 12:15 с беспилотника боевиков было сброшено четыре самодельных взрывных устройства. Удар пришелся на здание школы и жилые частные дома по улице Молодежной.



«Два попали в недействующую школу, повредили крышу. Два упали рядом с жилым домом, на доме повреждены два окна», — рассказал глава ВГА.



Он добавил, что пострадавших в результате атаки нет. На месте работает следственно-оперативная группа полиции.