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Зеленский заявил, что Россия готовила давно войну с Украиной

22 марта 2022, 12:42

Зеленский заявил, что Россия готовила давно войну с Украиной

Президент Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту Италии заявил, что войну с Украиной Россия готовила давно.

«Народ Италии! Время сделать все, что возможно, чтобы обеспечить мир. Это война, которую Россия готовила давно, которую один человек готовил давно. Одна. Десятки лет. Зарабатывая сумасшедшие средства на экспорте нефти и газа, направляя их на подготовку к войне — и не только против Украины. Их цель — это Европа. Решающее влияние на вашу жизнь, контроль над вашей политикой, уничтожение ваших ценностей, а не только наших. Демократии, прав человека, равности, свободы. Таких же ценностей, как и у нас», — заявил Зеленский, слова которого приводит «Интерфакс-Украина».

По его словам, Украина для российских войск — это ворота Европы.

«Они хотят ворваться, но варварство не должно пройти ... Вы помогаете нам и сейчас, и мы очень это ценим. Но все же вторжение не останавливается уже 27 дней. Почти месяц. Нужно еще больше санкций, еще больше давления, чтобы Россия искала не военные резервы и наемников где-то в Ливии и Сирии, а, чтобы Россия искала мир, чтобы то самый один человек искал мир», — добавил президент.

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