Зеленский призвал Францию предоставить Украине больше оружия и ввести санкции против России

Президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Франции и призвал предоставить Украине больше оружия, а также ввести больше экономических санкций против России, передает «Европейская правда».



«Французские компании должны покинуть Россию и прекратить спонсировать ее военную машину. Они должны прекратить финансировать убийства детей и женщин, изнасилования. Ценности стоят больше, чем выгоды. Мы должны вместе заставить Россию заключить мир», — сказал Зеленский.



Он также заявил, что переговоры в Нормандском формате, в которых принимала участие Франция, были «глотком свежего воздуха» и «проблеском надежды», однако своим вторжением Россия перечеркнула возможность диалога.



«Но 24 февраля, день российского вторжения, заблокировал все эти усилия и саму концепцию диалога между Европейским Союзом и Россией», — заявил президент.