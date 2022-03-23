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Зеленский призвал Францию предоставить Украине больше оружия и ввести санкции против России

23 марта 2022, 17:31

Зеленский призвал Францию предоставить Украине больше оружия и ввести санкции против России

Президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Франции и призвал предоставить Украине больше оружия, а также ввести больше экономических санкций против России, передает «Европейская правда».

«Французские компании должны покинуть Россию и прекратить спонсировать ее военную машину. Они должны прекратить финансировать убийства детей и женщин, изнасилования. Ценности стоят больше, чем выгоды. Мы должны вместе заставить Россию заключить мир», — сказал Зеленский.

Он также заявил, что переговоры в Нормандском формате, в которых принимала участие Франция, были «глотком свежего воздуха» и «проблеском надежды», однако своим вторжением Россия перечеркнула возможность диалога.

«Но 24 февраля, день российского вторжения, заблокировал все эти усилия и саму концепцию диалога между Европейским Союзом и Россией», — заявил президент.

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Места
Франция
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Война санкции против России

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