Верещук: Оккупанты почти полностью унитожили Мариуполь, всех гражданских оттуда нужно вывезти

Мариуполь почти полностью уничтожен российскими войсками, из города необходимо эвакуировать всех мирных жителей. Об этом рассказала вице-премьер-министр – министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью польскому TVP World.



«В городе не осталось инфраструктуры, воды, тепла, связи, еды — ничего. Каждый день мы пытаемся эвакуировать по 3-4 тысячи людей, которые идут пешком. Иногда им приходится преодолевать по 10-20 километров. Люди уставшие, голодные, у них нет возможности хорошо одеться. Поэтому наши волонтеры и автобусы добираются до этих мирных жителей, забирают их с улиц и вывозят в Запорожье», — сказала Верещук.



По ее словам, мариупольцы выходят из-под огня, преодолевая страх. Есть очень много случаев, когда оккупанты применяют оружие, стреляя в беженцев, и не позволяют помочь им, особенно больным и обессиленным.



«Среди мариупольцев немало тех, кому необходима неотложная помощь. К счастью, помогают местные врачи. Они очень устали, но продолжают работать. Есть также волонтеры, которые на собственных автомобилях пытаются доставить хотя бы небольшое количество еды и лекарства», — уточнила Ирина Верещук.



Она отметила, что Красный Крест и ООН не имеют доступа в город. Каждый день представители этих организаций просят установить гуманитарный коридор, но доехать туда им пока не удается.

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