В ОРДЛО сорван план мобилизации в войска оккупантов — разведка

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей практически сорван план по мобилизации 26 000 «резервистов» в сухопутные войска России. Об этом сообщает главное управление разведки Минобороны Украины.



«Мужчины призывного возраста (18-65 лет) всячески избегают призыва, не желая становиться "пушечным мясом" в армии оккупанта. Согласно предварительным планам, за счет мобилизованных должны были укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного ВО РФ. Эта задача не выполнена», — говорится в сообщении.



В украинской разведке сообщают, что с личным составом из ОРДЛО, который все же удалось привлечь, не проводятся какие-либо тренировки или инструктажи. Также их снабжают непригодным для использования амуницией и оружием.



«Представители армии РФ, проводящие рекрутинг, обещают задействовать "новобранцев" в задачах обеспечения контроля над оккупированными территориями, охраны дорог и военных объектов, улучшения оборонных позиций. Впрочем, как показывает практика, мобилизованные из ОРДЛО составляют ближайший резерв для пополнения потерь подразделений, непосредственно участвующих в боевых действиях против Украины. Также именно их наименее ценный "ресурс" используют для проведения "разведки боем" и выявления позиций украинских защитников», — рассказали в ГУР МО.