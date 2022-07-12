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«Мы увидели, как человек вытянул руку». ГСЧСник о спасении людей в Часов Яре

12 июля 2022, 23:56

«Мы увидели, как человек вытянул руку». ГСЧСник о спасении людей в Часов Яре

В Часов Яре спасатели продолжают поисковые работы в разрушенной многоэтажке. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса В Часов Яре спасатели продолжают поисковые работы в разрушенной многоэтажке. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Из-под завалов обстрелянной многоэтажки в Часов Яре спасатели достали 45 тел погибших. 9 людей удалось спасти. Поисковые работы продолжаются.

Временно исполняющий обязанности начальника 8-го пожарно-спасательного загона ГСЧС в Донецкой области Юрий Галич рассказал «Новостям Донбасса» о том, как они вытаскивали последних троих спасенных людей.

Голос одного из уцелевших ГСЧСники услышали в 4 утра за более как сутки от трагедии.

«Один из пожарников говорит — "Я слышу звук, кажется!". Все замерли. Крикнули — "Есть ли кто живой?" — опять тишина. И, буквально за несколько минут он опять говорит — "Да нет же, слышу!" Опять все заглушили. И реально человек откликнулся», — отметил Галич.

Он рассказал, что тогда спасатели определили приблизительную зону, где нужно работать и начали раскопки. К вечеру они дошли до плиты, где звук был четче.

И.о. начальника 8-го пожарно-спасательного отряда капитан Юрий Галич. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«И мы увидели как человек вытянул кисть руки, показав, что он жив. Мы ускорились», — продолжает Галич. «Сложность была в том, то плиты были гармошкой сложены — одна на одной. И чтоб дойти до его плиты — нужно было еще снять три. Это затягивало время и увеличивало объем работы».

По словам спасателя, во время расчистки этих плит появились новые щели. «Мы видим, что чуть дальше вылазит рука. Мы такие — «О, так он может двигаться. Спросили его как он перелез, назвали по имени. А он говорит — "Это не он. Нас тут двое". Мы тогда еще в одну щель, а там — "А я тут". И мы понимаем, что это три человека у нас живых, которые находятся под завалами больше суток! Сразу появилась надежда и ощущение того, что мы не зря работали. Что не только погибшие, но и спасённые есть», — говорит Галич.

Спасатели достали из-под завалов дома разрушенного дома в Часов Яре тело погибшего. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Спасатель объясняет, что в этом процессе была важна осторожность. «Пришлось работать очень осторожно, поскольку плиты были практически целые — шестиметровые и очень близко лежали. Они были на уровне первого этажа. Сложно было, но мы справились, всех достали», — подчеркнул он.

Состояние спасенных, по словам ГСЧСника, было сложное из-за обезвоживания. Но они разговаривали и даже шутили.

В Часов Яре спасатели продолжают поисковые работы в разрушенной многоэтажке. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Российские силы вечером 9 июля обстреляли Часов Яр, разрушив пятиэтажный жилой дом. По данным украинской стороны, оккупанты били ракетами «Искандер».

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