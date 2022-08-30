Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Зруйновані школи, пожежна частина та база міжнародного комітету Червоного хреста. Наслідки обстрілу Донецької області за добу.
- У кількох містах Донецької області на невизначений час припиниться водопостачання.
- Чим могли вбити українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці. Нові подробиці від Офісу Генпрокурора України.
- Про якісь військові злочини, у захоплених містах Луганської області, подають заяви до поліції місцеві жителі.
- Новий пропускний режим у окупованому Маріуполі.