Масові руйнування у Дружківці після обстрілу — головне за день ►

30 серпня 2022, 23:55

Масові руйнування у Дружківці після обстрілу — головне за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Зруйновані школи, пожежна частина та база міжнародного комітету Червоного хреста. Наслідки обстрілу Донецької області за добу.
  • У кількох містах Донецької області на невизначений час припиниться водопостачання.
  • Чим могли вбити українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці. Нові подробиці від Офісу Генпрокурора України.
  • Про якісь військові злочини, у захоплених містах Луганської області, подають заяви до поліції місцеві жителі.
  • Новий пропускний режим у окупованому Маріуполі.

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