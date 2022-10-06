Под новые санкции ЕС попали Чичерина, Газманов, Дугин и члены оккупационных администраций

Европейский Союз утвердил решение о введении санкций против еще 30 физических и семи юридических лиц в связи с российской агрессией против Украины. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на соответствующий список в Официальном журнале ЕС.



Среди подсанкционных лиц большинство — члены оккупационных «администраций» России на территории Херсонской и Запорожской областей, а также певцы-пропагандисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, политтехнолог Александр Дугин, глава Центрального избирательного комитета России Элла Памфилова, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.



Ранее Европейский Союз утвердил восьмой пакет санкций против России. Он включает в себя потолок цен на нефть.