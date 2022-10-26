На Донеччині від початку війни загинуло 1100 мирних жителів, без урахування Маріуполя та Волновахи

26 жовтня 2022, 08:41

На Донеччині від початку війни загинуло 1100 мирних жителів, без урахування Маріуполя та Волновахи

На підконтрольній українській владі частині Донецької області минулої доби внаслідок обстрілів з боку російських сил загинув один житель Бахмута. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Крім того, правоохоронці виявили тіла чотирьох цивільних, які загинули під час окупації у Дробишевому.

Ще чотири людини за вчора отримали поранення: двоє — у Бахмуті, по одному — у Тоненькому та Торецьку.

За даними Донецької ОВА, від 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1100 мирних жителів. 2472 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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