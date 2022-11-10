«Цап-царап»: мер Маріуполя пожартував над словами Путіна ►

Мер Маріуполя Вадим Бойченко пожартував над промовою президента РФ Володимира Путіна, яку він промовив на Валдайському дискусійному клубі. Президент країни-агресора нагадав, що після того, як Росія почала повномасштабну війну проти України, Захід заморозив золотовалютні резерви Москви.



«Цап-царап і забрав російські золотовалютні резерви»‎, — сказав Путін у своєму виступі.



Бойченко, перебуваючи на презентації «Стратегії відродження Маріуполя» 10 листопада, зробив відсилання до слів Путіна, говорячи про те, що законно обрана місцева влада Маріуполя має план, як отримати частину заморожених коштів Російської Федерації.



«Світовий банк дасть свою експертизу, розробить цю оцінку шкоди та шкоди, зафіксує оціночні наші твердження, що 14,5 мільярда доларів збитків. Ми хочемо, щоби зафіксували на рівні світу! І потім ми хочемо ці заарештовані рахунки, які зараз має Росія "цап-царап". Хтось казав, що "цап-царап" хтось 300 мільярдів, "украв". Так, сьогодні вони заарештовані, ми хочемо "цап-царап", щоб вони прийшли до Маріуполя. Ось ці 14,5 мільярда ми хочемо, щоби стали відновленням нашого Маріуполя», — сказав Бойченко.

В Україні планують поновити Маріуполь до 2040 року. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко під час презентації «Стратегії відродження Маріуполя».



Раніше повідомлялося , що російська армія в Маріуполі знищила 1368 багатоповерхівок, їх уже не відновити.