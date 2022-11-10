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«‎Цап-царап»: мэр Мариуполя пошутил над словами Путина ►

10 ноября 2022, 20:26

«‎Цап-царап»: мэр Мариуполя пошутил над словами Путина ►

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко подшутил над речью президента РФ Владимира Путина, которую тот произнес на Валдайском дискуссионном клубе. Президент страны-агрессора напомнил, что после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины, Запад заморозили золотовалютные резервы Москвы. 

«‎Цап-царап и забрал российские золотовалютные резервы»‎, — сказал Путин в своем выступлении.

Бойченко, находясь на презентации «Стратегии возрождения Мариуполя» 10 ноября, сделал отсылку к словам Путина, говоря о том, что у законно избранных местных властей Мариуполя есть план, как затребовать через юридические международные процедуры часть замороженных средств РФ.

«‎Мировой банк даст свою экспертизу, разработает эту оценку вреда и ущерба, зафиксирует оценочные наши утверждения, что 14,5 миллиарда долларов убытков. Мы хотим, чтобы зафиксировали на уровне мира! И потом мы хотим эти арестованные счета, которые сейчас есть у Российской Федерации "цап-царап". Кто-то говорил же, что "цап-царап" кто-то 300 миллиардов, "украл". Да, сегодня они арестованы, мы хотим "цап-царап", чтобы они пришли в Мариуполь. Вот эти 14,5 миллиарда мы хотим, чтобы стали восстановлением нашего Мариуполя»‎, — сказал Бойченко.

В Украине планируют восстановить Мариуполь до 2040 года. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко на презентации «Стратегии возрождения Мариуполя».

Ранее сообщалось, что российская армия в Мариуполе уничтожила 1368 многоэтажек, их уже не восстановить.

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