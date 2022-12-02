Понад 19 млн гривень направили на виплати пасажирам евакуаційних поїздів

У листопаді Мінреінтеграції перерахувало 19,3 мільйона гривень на виплати українцям, які евакуювалися з небезпечних регіонів поїздами. Про це повідомляє пресслужба відомства.



«Починаючи з 1 листопада, кошти на виплати пасажирам евакопоїздів перераховує Мінреінтеграції. Після прибуття евакуйовані прямо на вокзалі одержують фінансову підтримку від держави. Зокрема, дорослим виплачують по дві тисячі гривень, дітям та особам з інвалідністю — по три тисячі гривень. Гроші безпосередньо людям видає "Укрпошта"», — уточнили у відомстві.



Там додали, що для забезпечення таких виплат Мінреінтеграції надіслало на рахунки регіональних (Хмельницької, Львівської, Тернопільської та Дніпропетровської) дирекцій «Укрпошти» 19,3 мільйона гривень. Ці кошти розраховані на виплату кеш-допомоги більш як семи тисячам переселенців.

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