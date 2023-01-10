Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

П'ятеро росіян, які втекли від мобілізації, живуть в аеропорту Сеула

10 січня 2023, 17:27

П'ятеро росіян, які втекли від мобілізації, живуть в аеропорту Сеула

П'ятеро росіян втекли від мобілізації та вже кілька місяців живуть в аеропорту Сеула. Бо влада Південної Кореї відмовилася давати їм притулок. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza з посиланням на The Korea Times.

«Чоловіки з різних російських регіонів покинули країну ще восени, і відтоді живуть у залі очікування аеропорту Інчхон. Вони планували отримати притулок у Південній Кореї, але місцевий Мін'юст їм відмовив — там вирішили, що ухилення від служби не може вважатися поважною причиною», — ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що в аеропорту зараз живуть 23-річний студент із Бурятії, 30-річний красноярець і 31-річний колишній футболіст із Нальчика. Особи ще двох росіян журналісти не стали розкривати.

Перші двоє росіян розповіли, що вирішили тікати з країни після отримання повісток. А третій, за його словами, не підлягав призову, але його змусили підписати документ про те, що він вважатиметься дезертиром у разі неявки на службу. Чоловік повідомив, що двоє його знайомих нещодавно загинули під час удару по розташуванню російських військ в окупованій Макіївці.

Також зазначається, що чоловіки могли б полетіти в іншу країну, але вони подали скарги на Мін'юст, вимагаючи скасувати відмову в наданні притулку. Адвокат росіян заявив, що ухилення від служби пов'язане з їхніми «передбачуваними політичними поглядами» та може загрожувати переслідуваннями на батьківщині, а тому вони мають право на статус біженців.

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна Мобілізація

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:31
Війська РФ мають намір обстріляти лікарню на окупованій частині Луганщини — ЦНС
14:47
«ДНР»: Внаслідок обстрілів у Донецьку та Володимирівці загинула одна людина, більше 10 поранено
13:29
У Куйбишевському районі окупованого Донецька обстріляли автобус
12:21
Радник мера: У Маріуполі загарбники розпочали примусову паспортизацію
12:10
У Горлівці окупанти незаконно мобілізували 30 місцевих жителів — Генштаб
11:39
В окупованому Маріуполі перебуває понад 30 тисяч росіян
00:33
Число поранених через обстріл у Донецьку зросло до трьох
20:57
Двох «директорок» шкіл у Луганській області підозрюють у колабораціонізмі
16:41
До моргу Мелітополя привезли фуру ліквідованих окупантів — мер Федоров
15:03
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька загинула жінка
11:48
«ДНР»розповіла про жертви обстрілів за стуки
23:00
Головні події в окупації 8 січня
19:00
«ДНР»: Старобешівська та Зуївська ТЕС зазнали ударів. Є загиблі
15:51
У Донецьку після обстрілу сталася сильна пожежа зі звуками детонації
23:00
Головні події в окупації 7 січня
Всі новини
17:58
У Мінреінтеграції розповіли подробиці евакуації з небезпечних районів
17:27
П'ятеро росіян, які втекли від мобілізації, живуть в аеропорту Сеула
17:19
СБУ розслідують понад 1,5 тисячі проваджень за фактами держзради
16:59
На Херсонщині обстежують пошкоджене житло: Куди звертатися по допомогу
16:35
Місія МАГАТЕ прибуде на підконтрольні Україні АЕС найближчим часом
16:31
Війська РФ мають намір обстріляти лікарню на окупованій частині Луганщини — ЦНС
16:17
Російський снаряд розірвався під вікнами п'ятиповерхівки у Херсоні
15:50
Під Кремінною буде підключатися важка техніка — Гайдай
15:34
ЗСУ працюють на максимальне виснаження військ РФ у районі Соледара
15:22
У Костянтинівці впав уламок ракети
14:47
«ДНР»: Внаслідок обстрілів у Донецьку та Володимирівці загинула одна людина, більше 10 поранено
14:35
Миколаївські морпіхи знищили тиловий пункт окупантів у Донецькій області
14:28
Мін’юст подав позов для конфіскації активів російського олігарха Дерипаски
13:36
По Соледару та околицях за день було нанесено 86 ударів
13:29
У Куйбишевському районі окупованого Донецька обстріляли автобус
Всі новини
ВІДЕО
По Донбасу бродять тварини з Ямпільського зоопарку: Волонтери рятували ослицю ► По Донбасу бродять тварини з Ямпільського зоопарку: Волонтери рятували ослицю ►
10 січня, 11:52
Краматорськ знову обстріляли: двоє людей загинули в машині Краматорськ знову обстріляли: двоє людей загинули в машині
09 січня, 22:39
Наслідки ракетного удару по Краматорську. Фото: Новини Донбасу У Міноборони РФ назвали удари по Краматорському «відплатою за Макіївку». В ЗСУ спростували
08 січня, 17:49

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама