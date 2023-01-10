П'ятеро росіян, які втекли від мобілізації, живуть в аеропорту Сеула

П'ятеро росіян втекли від мобілізації та вже кілька місяців живуть в аеропорту Сеула. Бо влада Південної Кореї відмовилася давати їм притулок. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza з посиланням на The Korea Times.



«Чоловіки з різних російських регіонів покинули країну ще восени, і відтоді живуть у залі очікування аеропорту Інчхон. Вони планували отримати притулок у Південній Кореї, але місцевий Мін'юст їм відмовив — там вирішили, що ухилення від служби не може вважатися поважною причиною», — ідеться в повідомленні.



Уточнюється, що в аеропорту зараз живуть 23-річний студент із Бурятії, 30-річний красноярець і 31-річний колишній футболіст із Нальчика. Особи ще двох росіян журналісти не стали розкривати.



Перші двоє росіян розповіли, що вирішили тікати з країни після отримання повісток. А третій, за його словами, не підлягав призову, але його змусили підписати документ про те, що він вважатиметься дезертиром у разі неявки на службу. Чоловік повідомив, що двоє його знайомих нещодавно загинули під час удару по розташуванню російських військ в окупованій Макіївці.



Також зазначається, що чоловіки могли б полетіти в іншу країну, але вони подали скарги на Мін'юст, вимагаючи скасувати відмову в наданні притулку. Адвокат росіян заявив, що ухилення від служби пов'язане з їхніми «передбачуваними політичними поглядами» та може загрожувати переслідуваннями на батьківщині, а тому вони мають право на статус біженців.



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