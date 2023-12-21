Центр Донецька під обстрілом: піднявся стовп диму в районі бази «Спарти»

Дим у центрі Донецька. Кадр із відео

Центр окупованого Росією Донецька потрапив під обстріл сьогодні, 21 грудня. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.



За їх словами, у Ворошилівському районі було кілька серій ударів.



Після цього піднявся дим у районі Студмістечка.

Оновлено. Після обстрілу розпочалася пожежа в районі третього корпусу Донецького національного технічного університету (ДонНТУ).Там знаходилася військова кафедра вишу. Там же базувався батальйон «Спарта» ще з часів їхнього командира «Мотороли».



Можливо, російські сили базуються там досі.

Зазначимо, що район третього корпусу ДонНТУ неодноразово опинявся під обстрілом після 24 лютого 2022 року.