Центр Донецька під обстрілом: піднявся стовп диму в районі бази «Спарти»

Центр окупованого Росією Донецька потрапив під обстріл сьогодні, 21 грудня. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
За їх словами, у Ворошилівському районі було кілька серій ударів.
Після цього піднявся дим у районі Студмістечка.
Оновлено. Після обстрілу розпочалася пожежа в районі третього корпусу Донецького національного технічного університету (ДонНТУ).Там знаходилася військова кафедра вишу. Там же базувався батальйон «Спарта» ще з часів їхнього командира «Мотороли».
Можливо, російські сили базуються там досі.
Зазначимо, що район третього корпусу ДонНТУ неодноразово опинявся під обстрілом після 24 лютого 2022 року.