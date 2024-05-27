РФ атакувала Миколаївщину, Харківську та Чернігівську області: є жертви

Вдень 27 травня армія РФ атакувала одразу кілька областей України, які межують із Росією та окупованими територіями.



У Харківській області авіація РФ вдарила КАБом по цивільному підприємству Харкова. Відомо, що жінка загинула, щонайменше 10 людей поранено.



Внаслідок російських обстрілів прикордоння Чернігівщини двоє людей поранені: поліція документує наслідки атак.



Окупанти скинули з дрону вибухівку на сільгоспбудівлю, біля якої перебував 38-річний місцевий житель. Внаслідок вибуху чоловік зазнав травми та був госпіталізований.



За годину росіяни поцілили з артилерії ще в одне село Семенівської громади і поранили жінку похилого віку. Поліцейські допомогли евакуювати постраждалу до лікарні.

Внаслідок ударів також сталося займання кількох житлових будинків.

На Миколаївщині двоє людей загинули внаслідок російської атаки по Снігурівці.

Ще п'ятьох людей поранено, серед них 17-річні дівчина і хлопець. Через ракетний удар виникла пожежа в кафе, автомагазині та на шиномонтажі, – повідомили у МВС.