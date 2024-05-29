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У Торецьку встановлюють особи загиблих після російського авіаудару

29 травня 2024, 19:00

У Торецьку встановлюють особи загиблих після російського авіаудару

У Торецьку встановлюють особи загиблих після російського авіаудару

Поліція Донеччини задокументувала наслідки масованої бомбової атаки з боку РФ, яка сталася 28 травня. Як повідомлялося, російські війська вдарили по області 11-ма бомбами. Відомо про загибель 4 цивільних, однак кількість загиблих може зрости. 

У Торецьку з-під завалів витягли фрагменти тіл. По місту окупант завдав трьох авіаударів керованими бомбами «КАБ-250». Загинуло 64-річне подружжя. Поранено трьох жінок — 24, 53 та 63 роки. 

Крім того, в результаті пошукових робіт на 7 поверсі зруйнованої дев'ятиповерхівки працівники ДСНС виявили фрагменти кісток, які можуть належати мешканцям будинку. Ймовірно, це чоловік та дружина 78 та 79 років та 72-річна жінка. Поліція вилучила фрагменти для проведення експертизи та ідентифікації загиблих.

Як повідомлялося, на Селидовому Росія скинула дві авіабомби УМПБ Д-30 СМ. Постраждав приватний сектор. З-під уламків власного будинку дістали тіла 53-річного чоловіка і наступного дня його 13-річного сина. Бабуся, 73 роки, госпіталізували з численними травмами. Пошуково-рятувальна операція у цьому місті завершена. 

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