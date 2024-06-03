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Найбільша інтенсивність армії РФ фіксується на Покровському та Краматорському напрямках — Генштаб

03 червня 2024, 17:59

Найбільша інтенсивність армії РФ фіксується на Покровському та Краматорському напрямках — Генштаб

З початку доби на фронті сталося 73 бойові зіткнення. На Краматорському напрямку тривають чотири боєзіткнення, на Покровському напрямку — активність російських окупантів зберігається, проте Сили оборони завдають їм втрат. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

«Найбільша інтенсивність російських окупантів на Покровському та Куп'янському напрямках. Наші захисники перешкоджають наступальним спробам російських окупантів і завдають їм втрат», — йдеться у повідомленні.

Ситуація на напрямках:

На Куп'янському напрямку росіяни збільшили активність та здійснили вже 11 атак. Зокрема, тривають три бойові зіткнення в районах Стельмахівки, Берестового та Тернів.

На Сіверському напрямі армія РФ здійснила дев'ять штурмових дій. Сім атак російських окупантів стримують наші підрозділи в районах Роздолівки та Івано-Дар'ївки. Також окупанти застосовують тут авіацію.

На Краматорському напрямку зараз тривають чотири бойові зіткнення в районах населених пунктів Іванівське та Алебастрове. Одна атака успішно відбита.

На Покровському напрямку активність загарбників зберігається в районах Новоолександрівки Першої та Птичого. Наразі йдеться про 30 атакувальних дій окупантів на цьому напрямі з початку доби.

На Курахівському напрямку наші воїни завадили дев'яти атакам російським окупантам. Ситуація контрольована.

На Наддніпрянському напрямку, поблизу Кринок, українські військовослужбовці відбили ще одну атаку, загальна кількість зіткнень на напрямку зросла до трьох.

Раніше ми писали, що втрати Росії у війні проти України за добу 2 червня становили 1270 російських окупантів. Крім того, Сили оборони знищили військову техніку, зокрема, 14 танків, 47 артилерійських систем та 22 бойові броньовані машини. 

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