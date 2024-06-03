Наибольшая интенсивность армии РФ фиксируется на Покровском и Краматорском направлениях — Генштаб

С начала суток на фронте произошло 73 боевых столкновений. На Краматорском направлении продолжаются четыре боестолкновения, на Покровском направлении — активность российских оккупантов сохраняется, однако Силы обороны наносят им потери. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Наибольшая интенсивность российских оккупантов на Покровском и Купянском направлениях. Наши защитники препятствуют наступательным попыткам российских оккупантов и наносят им потери», — говорится в сообщении.



Ситуация на направлениях:



На Купянском направлении россияне увеличили активность и совершили уже 11 атак. В частности, продолжаются три боестолкновения в районах Стельмаховки, Берестового и Тернов.



На Северском направлении армия РФ совершила девять штурмовых действий. Семь атак российских оккупантов сдерживают наши подразделения в районах Раздоловки и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты применяют здесь авиацию.



На Краматорском направлении сейчас продолжаются четыре боестолкновения в районах населенных пунктов Ивановское и Алебастровое. Одна атака успешно отбита.



На Покровском направлении активность захватчиков сохраняется в районах Новоалександровки Первой и Птичьего. Сейчас речь идет о 30 атакующих действиях оккупантов на этом направлении с начала суток.



На Кураховском направлении наши воины помешали девяти атакам российским оккупантам. Ситуация контролируемая.



На Приднепровском направлении, вблизи Крынок, украинские военнослужащие отбили еще одну атаку, общее количество боестолкновений на направлении возросло до трех.



Ранее мы писали, что потери России в войне против Украины за сутки 2 июня составили 1270 российских оккупантов. Кроме того, Силы обороны уничтожили военную технику, в частности, 14 танков, 47 артиллерийских систем и 22 боевые бронированные машины.