На Донеччині остаточно затвердили евакуацію сімей із дітьми з деяких населених пунктів. Що потрібно знати

Координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану погодив рішення про евакуацію дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з міста Лиман, сіл Липове, Нове, Карпівка, Ставки Лиманської громади, села Прогрес Гродівської громади та селища Зоря Іллінівської громади. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами Вадима Філашкіна, евакуація проводиться протягом 60 днів із дати погодження рішення з органами військового командування та Координаційним штабом.

«Це важливе рішення, яке має насамперед зберегти життя наших дітей. Ситуація з безпекою в області постійно погіршується, інтенсивність обстрілів зростає», – наголосив він.

Нагадаємо, що 29 травня регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні ухвалила рішення про евакуацію сімей з дітьми з перерахованих вище населених пунктів.