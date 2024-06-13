У яких випадках військовозобов'язані можуть не проходити медкомісії — постанова Кабміну

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою визначається, які призовники не повинні проходити військово-лікарської комісії. Призовникам віком до 25 років та військовозобов'язаним, яких бронюють, не потрібно проходити військово-лікарської комісії.



Постанова № 675, опублікована на сайті уряду, вносить зміни до Порядку організації та ведення військового обліку (постанова № 1487) та Порядку проведення призову громадян на військову службу (№ 560).



Призовників до 25 років під час воєнного стану можуть направити на проходження медичного огляду лише тоді, коли вони йдуть служити добровільно.



Процедура отримання відстрочки від мобілізації у разі бронювання також не передбачає направлення на військово-лікарську комісію.



Відстрочку можна отримати, якщо військовозобов'язаний доглядає одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю ІІ групи. Для отримання відстрочки не потрібен висновок лікарсько-консультативної комісії.

18 травня набув чинності закон України про мобілізацію. Це означає, що всім військовозобов'язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані. Зокрема, надати актуальні номери телефону, e-mail та адресу проживання.



Кабінет міністрів ухвалив постанову №650 від 5 червня, оновивши правила бронювання від мобілізації.