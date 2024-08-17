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Війська РФ атакували Мирноград авіабомбою: одна людина загинула, четверо поранено

17 серпня 2024, 22:24

Війська РФ атакували Мирноград авіабомбою: одна людина загинула, четверо поранено

Наслідки удару по Мирнограду. Фото: Прокуратура Наслідки удару по Мирнограду. Фото: Прокуратура

Російські війська сьогодні, 17 серпня, скинули авіабомбу на Мирноград, внаслідок чого одна людина загинула і четверо поранені. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За попередніми даними прокуратури, ЗС РФ завдали удару за допомогою ФАБ-500 з УМПК. Авіабомба влучила в недобудований багатоповерховий будинок.

Внаслідок атаки посеред вулиці загинув 78-річний городянин.

Поранено чотирьох цивільних — дві жінки 40 і 56 років, а також двох 37 і 69-річних чоловіків.

Вибуховою хвилею у місті пошкоджено багатоповерхові будинки, кінотеатр, магазини та аптека.

Російські війська знаходяться вже приблизно за 6 кілометрів від Мирнограда. У місті діє довга комендантська година з 17:00 до 9:00, місцевих жителів просять евакуюватись.

За даними влади, у місті залишаються ще близько 20 тисяч людей, з них орієнтовно одна тисяча — це діти.

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