Війська РФ атакували Мирноград авіабомбою: одна людина загинула, четверо поранено

Російські війська сьогодні, 17 серпня, скинули авіабомбу на Мирноград, внаслідок чого одна людина загинула і четверо поранені. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
За попередніми даними прокуратури, ЗС РФ завдали удару за допомогою ФАБ-500 з УМПК. Авіабомба влучила в недобудований багатоповерховий будинок.
Внаслідок атаки посеред вулиці загинув 78-річний городянин.
Поранено чотирьох цивільних — дві жінки 40 і 56 років, а також двох 37 і 69-річних чоловіків.
Вибуховою хвилею у місті пошкоджено багатоповерхові будинки, кінотеатр, магазини та аптека.
Російські війська знаходяться вже приблизно за 6 кілометрів від Мирнограда. У місті діє довга комендантська година з 17:00 до 9:00, місцевих жителів просять евакуюватись.
За даними влади, у місті залишаються ще близько 20 тисяч людей, з них орієнтовно одна тисяча — це діти.
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