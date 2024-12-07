Останнім часом Україні відомо більше фактів про розстріли захисників росіянами — Лубінець

Українські військові стали фіксувати більше воєнних злочинів армії РФ, а саме розстріли беззбройних чи полонених захисників на полі бою. Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у телеефірі, повідомляє «Укрінформ».



«Таких випадків дійсно побільшало, причому юридично ми повинні трактувати, що це розстріл російськими солдатами українських військовополонених. Тому що згідно з Женевською конвенцією ми фіксуємо, що українські солдати виконали всі умови вважатись військовополоненими. Вони склали зброю, вони показали, що вони вже не продовжують бойові дії. Як правило, росіяни їх кладуть на землю і потім впритул розстрілюють. Тому юридично це звучить так, що росіяни скоюють тяжкі воєнні злочини», — сказав Лубінець.



Він зазначив, що якщо раніше таку інформацію більше отримували від українських розвідувальних органів, то останнім часом із розвитком використання дронів на полі бою більше стали фіксувати саме відео таких злочинів.



«Ми приймаємо рішення інколи оприлюднювати такі відео, щоб вкотре вся міжнародна спільнота зрозуміла, з ким ми воюємо. Тобто це люди, для яких людське життя не вартує нічого. Навіть в умовах війни є правила, є закони введення війни, є Женевські конвенції. Але для росіян вони не існують», — сказав омбудсмен.

Нагадаємо, що 13 листопада російські загарбники розстріляли п'ятьох українських військовополонених на Покровському напрямку.



24 листопада поблизу села Новодарівка Запорізької області, де продовжуються активні бойові дії, військовослужбовці Збройних сил Росії розстріляли п'ятьох із шести українських захисників, взятих у полон.



У Покровському районі російські військові розстріляли ще чотирьох українських військовополонених.