Сили оборони розбили колону бойових машин РФ під Часовим Яром ►

Військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила зупинили чергову спробу прориву російських військових у Часовому Ярі, повідомляє пресслужба бригади.



«Підрозділи повітрянодесантних військ загарбників намагалися влаштувати масований штурм на шести бойових машинах десанту. Завдяки підготовленим рубежам оборони та злагодженим діям наших підрозділів вдалося знищити чотири бронемашини ворога», — розповіли у бригаді.

У місті Часів Яр ситуація досить складна, повідомив раніше спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, там точаться міські бої вже довго і зі змінним успіхом.



«Слід зазначити, що такі міські бої це постійні руйнування. Це ситуація, коли росіяни намагаються постійно просто руйнувати всі будинки в місті для того, щоб українці не могли десь закріпитися, не могли тримати позиції і були змушені відходити», — розповів Трегубов.