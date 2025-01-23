Авіація вдарила по військах РФ під Часовим Яром: росіяни підпалили колектор із сотнею своїх загиблих солдатів – ЗСУ

Удар авіації по російських військових у колекторі під Часовим Яром. Фото: кадр із відео

У період з 4 по 8 січня Сили оборони України зафіксували активність військ Росії в районі труб каналу Сіверський Донець-Донбас поблизу селища Калинівка під містом Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Окупанти використовували погодні умови – густий туман та обмежену видимість – для прихованого переміщення через труби до колектора. За чотири дні зафіксували переміщення понад 100 росіян. За наявною інформацією, вони облаштувались у колекторі для майбутніх штурмів у напрямку Часового Яру.



9 січня по місцю скупчення загарбників ЗСУ завдали авіаційного удару. В результаті ЗС РФ зазнали втрат – ймовірно, до 100 людей. Протягом двох днів після удару будь-який рух поблизу труб та колектора був відсутній.



21 січня російські військові організували підпал у колекторі, ймовірно, з метою приховати сліди знищення такої кількості особового складу та уникнути евакуації. Задимлення та вогонь тривали близько п'яти годин.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про тактику військ РФ у боях за Часів Яр.