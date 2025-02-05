В адміністрації Трампа «розкол» щодо того, як закінчити війну РФ проти України – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Радники президента США Дональда Трампа та члени американського уряду розходяться в думці з приводу того, який тиск необхідно чинити, щоб закінчити війну Росії проти України. Про це повідомив американський телеканал NBC News з посиланням на колишніх чиновників США та України, а також джерело, близьке до українського уряду.



Так, радник Трампа з національної безпеки Майкл Волтц та спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог хочуть використати американські важелі впливу, щоб змусити главу Кремля Володимира Путіна відступити.



Інші виступають за скорочення мільярдів доларів допомоги, яку США надали Україні за адміністрації Джо Байдена, як «спосіб швидкого припинення конфлікту». Критики такого підходу кажуть, що він фактично роззброїть Україну й означатиме капітуляцію перед Росією.

Нагадаємо, що план Трампа щодо припинення війни в Україні буде представлено 14-16 лютого.