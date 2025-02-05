Колишній охоронець Януковича залишився без майна в Україні: на що наклали санкції

Міністерство юстиції України повідомило про стягнення у дохід держави активів колишнього керівника охорони Віктора Януковича В'ячеслава Заневського.



Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту України щодо застосування санкцій до Заневського. У власність держави передано такі активи Заневського: 100% статутного капіталу компанії «АМСТЕЛ-СКІ», 5 об'єктів майнових прав інтелектуальної власності, 12 земельних ділянок, 2 квартири, 4 паркувальні місця, транспортний засіб, 10 одиниць зброї, а також грошові кошти в розмірі, еквівалентному більш ніж 300 тисяч гривень.

Слідство встановило, що В'ячеслав Заневський є офіцером російської армії, колишнім керівником охорони Віктора Януковича та власником 100% корпоративних прав «АМСТЕЛ-СКІ», який управляє готельним комплексом AmstelSki у Буковелі.



З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну він організовував заходи безпеки під час будівництва військово-логістичних інфраструктурних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, він брав участь у будівництві мосту через річку Кальміус у Маріуполі, який є частиною сухопутної дороги, що сполучає Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Крим.



Крім того, Заневський сприяв Збройним силам РФ, коли ті розшукували військовослужбовців ЗСУ, учасників АТО та патріотично налаштованих українців на окупованих територіях.

За даними прокуратури, після повномасштабного вторгнення Росії Заневський залишив підконтрольні Україні території, минаючи офіційні пункти пропуску. Згодом він перебував на окупованій території Донецької області та Криму.



Слідство також встановило, що колишній охоронець Януковича не пізніше за грудень 2022 року очолив охорону губернатора Ульянівської області РФ і 26 грудня 2022 року супроводжував його в тимчасово окупованому Маріуполі.



Заневському пред'явлено підозру у пособництві Росії (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). У разі визнання провини йому загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади строком від 10 до 15 років.



Нагадаємо, що у березні 2023 року суд наклав арешт на все майно Заневського. Загальна вартість заарештованих активів складає майже 50 мільйонів гривень.



Як повідомлялося, ще один охоронець Януковича Сергій Шкрябатовський постраждав під час вибуху в житловому комплексі «Червоні вітрила» на північному заході Москви вранці 3 лютого.