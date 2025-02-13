У Краматорську горіла квартира у п`ятиповерхівці: загинула жінка

У Краматорську Донецької області 12 лютого під час пожежі у квартирі п'ятиповерхового будинку загинула 84-річна жінка. Про це повідомили у ДСНС.



«Під час розвідки та гасіння пожежі у квартирі на першому поверсі пожежники виявили тіло загиблої жінки 1941 року народження», — йдеться у повідомленні.



Рятувальники ліквідували пожежу о 13:29 на площі 9 кв. м.



Фахівці з'ясують причини займання та обставини трагедії.



Раніше ми писали, що у Лимані та Слов'янську Донецької області 10 лютого відбулися загоряння у будинках та гараж. Інформації про постраждалих та загиблих немає.