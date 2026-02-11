Мілітаризація на окупованих територіях: загарбники активно залучають дітей до війни

Окупаційна донецька влада та партія «Єдина Росія» відкрили в місцевій школі «парти героя», вони присвячені випускникам, які воювали у складі ЗС РФ. Ця ініціатива подається як приклад для наслідування для нинішніх школярів. Про це передає «Сайт міста Донецька».



Пропагандисти регулярно розповідають про те, що військова служба має стати основною соціальною нормою для молоді. За словами начальника так званого «Донецького вищого загальновійськового командного училища» Сергія Золотарьова, «настала військова епоха», а цивільні професії на кшталт програмістів і юристів «відходять у минуле». Дітям наголошують, що їхнє майбутнє — це війна.



Крім того, у Донецьку відкрили мультимедійний парк «Росія — моя історія». Там створені масштабні проєкти з героїзації війни, культів «героїв» та так званого «медичного фронту». У комплексі передбачені спортзали, лекторії та майданчики для масових заходів із залученням молоді.



Залучають до теми війни також і дітей дошкільного віку, під виглядом розвитку дружби й моральних якостей малюкам нав’язують «повагу до культури та історії Росії» й формують уявлення, що саме держава-окупант є їхньою батьківщиною.



Підлітків навчають управлінню бойовими дронами, юнаки проходять теоретичну підготовку, тренуються на симуляторах і готуються до польотів на реальних БПЛА.



Так званий начальник штабу «регіонального» відділення «Юнармії» Віктор Пудак заявив, що в «ДНР» хлопці пройшли теоретичну частину, пройшли навчання з управління дронами на симуляторах, а незабаром для них будуть організовані тренування з управління реальними дронами.



Керівники мережі штабів у Донецьку, Горлівці, Амвросіївці, Сніжному, Єнакієвому, Дебальцевому та інших містах займалися вербуванням дітей до російських формувань. Серед задокументованих дій — стройова підготовка, навчання поводженню зі зброєю, основам тактики бою та системна ідеологічна обробка з формуванням ненависті до України.



Самі окупаційні структури навіть не приховують, що прагнуть зробити війну частиною шкільної освіти. Однією з пропозицій стало введення в школах посад військового керівника і «замполіта», які перебуватимуть на дійсній службі та підпорядковуватимуться Міністерству оборони РФ.



Окупаційна влада перетворює регіон на плацдарм для бойових дій.



Раніше ми писали, що в Росії розширюють підстави для позбавлення набутого громадянства — під загрозою опиняться діти іноземців, включно з мешканцями тимчасово окупованих територій України, яким російські паспорти були нав'язані в умовах окупації.

